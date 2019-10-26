26 октября 2019 | Время чтения 6 мин

«Сабрина. Сезон ведьм» — новеллизация сериала Netflix «Леденящие душу приключения Сабрины». Книга вышла на русском языке в октябре 2019 года за авторством Сары Риз Бреннан («Хроники Бейна»), писательницы, известной своими подростковыми романами в жанре магического реализма. Юной Сабрине еще не исполнилось шестнадцать лет, но она уже начинает колдовать. Книга знакомит читателей с ее близкими — героями сериала, их историями и тайнами. Обозреватель ИА Regnum прочитал эту осеннюю сказку.

Алёна Соколова, , 10:29 — REGNUM Весной 2019 года завершился первый сезон сериала «Леденящие душу приключения Сабрины» от стриминговой платформы Netflix, а в июле 2019 года вышла новеллизация сказки о волшебнице — «Сабрина. Сезон ведьм» ирландской писательницы Сары Риз Бреннан. В продаже в России на русском языке она появилась в октябре, что символично: когда листья на деревьях желтеют, ведовство каждый год становится актуальным. Маленькая осенняя сказка в преддверии Самайна — старого неоязыческого праздника поворота Колеса Года . Большинству Самайн знаком как Хеллоуин.

Сабрина Цитата из т/ф «Леденящие душу приключения Сабрины». Реж. Ли Толанд Кригер. 2018-2019. США

Риз Бреннан известна в России собственной серией книг («Лексикон демона») и сборниками рассказов, написанных в соавторстве с Кассандрой Клэр (серия «Сумеречных охотников»). Ее творчество ориентировано на подростков и всегда раскрывает мистические темы, ее жанр — магический реализм, городское фэнтези. Да, это наивные книги, подростковые; им не стать лауреатами литературных премий, но они всякий раз очаровывают этой мягкой наивностью и простотой, обрамленной множеством красивых метафор. Впрочем, что образы демонов, что образы ведьм — лакомый кусочек для любителей виньеток с эпитетами. В «Сезоне ведьм» писательница топит читателя в витиеватых строчках.

Сара Риз Бреннан Antiqueight

Темная сторона

Книга является приквелом к сериалу: здесь Сабрине Спеллман (получеловеку-полуведьме) еще не исполнилось 16 лет и она еще не прошла Тёмное Крещение, не приняла свою ведьминскую суть. Это история о девочке, которая только постигает азы колдовства; о девочке, которая считает, что магия может исправить всё, как бесплатная волшебная палочка. Но за любую магию приходится платить — кому-то жизнью, кому-то — честью, кому-то — гордыней. И семья, в которой живет Сабрина, сталкивается с тем, что пора платить по счетам.

Формально книга поделена на две стороны — светлую и темную. Каждая светлая глава перемежается объяснением, что происходит в это время на «темной». Чаще всего то, что происходит во тьме — это рефлексия героев, в то время как «официальные» главы ведутся от первого лица и рассказывают нам мысли самой Сабрины. Через «тёмные» разделы читатель знакомится с внутренним миром тетушек Зельды и Хильды, со взглядом Эмброуза на его отношения к младшей сестрице, со страхами подруг и друзей Сабрины.

Почти все тексты позже найдут отражение в эпизодах первого сезона сериала; но есть среди них и такие, раскрыть которые Netflix не успел. Например, о нетрадиционной ориентации брата Харви, Томми — его герой хоть и второстепенный, но в сериале играет не последнюю роль. Его не успели полноценно раскрыть на экране, зато на страницах из молчаливого чурбана-шахтера он превращается в самоотверженного романтика и любящего брата. Книга дополняет характеры персонажей, объясняя дыры в сериале.

«Тёмные» страницы всегда говорят о том, о чем герои молчат. Это одновременно привлекает публику к франшизе современной «Сабрины» и портит всю интригу для будущего зрителя. Предполагается, что с приквела можно познакомиться с жителями городка Гриндейл (где, как и в Салеме, велась охота на ведьм), но на самом деле эта закадровая история раскрывает все карты героев — кто чего боится, почему Зельда регулярно убивает Хильду, кто настоящий отец Вещих сестер, кто — главный злодей будущего сериала. Вся первая часть первого сезона (и две трети оставшихся серий) становится плоской и очевидной после прочтения книги; поэтому если и советовать ее любителям мира «Леденящих душу приключений», то после ознакомления с экранизацией комиксов Роберто Агирре-Сакасы.

Роберто Агирре-Сакаса Gage Skidmore

Несмотря на возрастной маркер — для лиц, достигших шестнадцатилетнего возраста, — новелла намного мягче сериала. Здесь есть упоминания секса как факта, упоминания морга (все-таки Спеллманы в нем живут) и изредка — намеки на представителей ЛГБТ-сообщества. Риз Бреннан отличается тем, что умеет подать тему нетрадиционной ориентации как нечто само собой разумеющееся, не делая из гомосексуальности сенсацию, но и не представляя ее проблемой. В ее книгах — в том числе, в «Сезоне ведьм», герои просто любят.

Ведьмино счастье

Новеллизация «Сабрины» при простоте языка и незатейливости сюжета очень подходит для чтения в конце октября: когда желтые листья покрывают асфальт, черные коты прячутся под козырьками подъездов, а ветер налетает на горожан так стремительно, словно бушевать — его главное предназначение. В этой истории читатель погружается в ведовство, но без пентаграмм и пожирания младенцев. Здесь царит стихийная магия, близкая к язычеству. Не книга, а сборник примет.

Если ветви шелестят — это ведьмы сплетничают. Когда ведьма летит на метле, она целуется с луной. Зеркала отражают наши страхи. Если попросить светлячков озарить чей-то сон — кому-то не приснится кошмар. Из простых явлений, с которыми мы сталкиваемся каждый день, рождается бытовое волшебство, а ведьмы умеют им управлять. Ведьмы в книге, как в сериале — холодные и переменчивые существа, но все это — наносное, то, какими им велено быть по статусу. На самом деле сердца ведьм так одиноки и несчастны, что заковываются во льды: оттого и холодны их руки.

«Сезон ведьм» рассказывает притчу — временами мрачную, временами добрую — о важности принятия семьи и переходном возрасте, в котором оказывается юная Сабрина. Здесь начинается ее ведьминский путь: героиня находится на перекрестке и пока еще мечется между указателями «к людям» и «к ведьмам». Пока еще она не понимает, что можно отказаться выбирать. Но она уже превращается в личность, формируя свой взгляд на мир и на отношения с близкими.

В лесу Цитата из т/ф «Леденящие душу приключения Сабрины». Реж. Ли Толанд Кригер. 2018-2019. США

Это красивая книга: несмотря на отсутствие иллюстраций, на ее страницах серебрится монеткой луна, журчит стремительно речка, прорастают магические цветы там, куда смертному не пройти. Её приятно читать, особенно если вы романтик или приверженец викканства как религии.

Для тех, кто полюбил мир «Леденящих душу приключений Сабрины», «Сезон ведьм» станет напоминанием, сладким леденцом, с которым можно дождаться продолжения экранной истории. Без особого социального значения (как в сериале, где остро поднимались вопросы религии и феминизма, например), но с любовью к персонажам — их секретам, характерам и историям.

Вторая книга франшизы выйдет за рубежом в декабре 2019 года и, скорее всего, спустя несколько месяцев также доберётся до России. В декабре же создатели сериала обещают выпустить на Netflix второй сезон, также поделив его на две части: съемки второго десятка серий тоже начались в октябре 2019.

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