Париж, , 03:50 — REGNUM Состояние известнейшей картины «Мона Лиза», или «Джоконда» итальянского художника Леонардо да Винчи не позволит ей экспонироваться за пределами музея Лувра. О состоянии экспоната рассказали «Известиям» сотрудники отдела живописи и отдела графики музея Венсен Дельевен и Луи Франк.

По словам Дельевена, «Мона Лиза» в настоящий момент требует очень бережного хранения из-за своей хрупкости.

«Трещина пересекает всю поверхность доски и достигает лба Джоконды. Ей противопоказано любое перемещение, вибрация, изменение климата», — отмечает эксперт.

Любая транспортировка может привести к тому, что картина расколется пополам. «Поэтому Лувр не хочет, чтобы «Джоконда» путешествовала», — заявил Дельевен.

Его коллега Луи Франк напомнил гражданам России о том, что 24 октября в Лувре откроется выставка, посвященная 500-летию со дня смерти да Винчи. Для того, чтобы увидеть произведения великого мастера необходимо зарезервировать билеты на сайте Лувра.