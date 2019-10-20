Штат Калифорния, США, , 12:31 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании Fox объявило о том, что к актерскому составу сериала «Заместитель» присоединилась Карруче Тран, получившая признание благодаря «Славные парни», «Когти», «Только на одну ночь» и «Бухта». Сюжет полицейской драмы вращается вокруг человека, которого после смерти шерифа волей судьбы «выкинуло» на должность начальника полиции Лос-Анджелеса. Теперь герой вместе с командой энергичных энтузиастов должен восстановить порядок в городе.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили обладатель премии канала MTV Стивен Дорфф, известный по «Преступник», «Блэйд», «Джонни Д.», «Настоящий детектив» и «Женаты и с детьми», Марк Мозес, знакомый зрителям по картинам «Взвод», «Красный дракон», «Север и Юг» и «Родина», Даниэль Моне Троуэр, снявшаяся в «Принцесса и лягушка» и «Снегопад», и Блэр Джексон.

В качестве шоураннера выступил Уилл Билл, подаривший миру «Касл» и «Охотники на гангстеров». Команду исполнительных продюсеров возглавили Дэвид Эйр, участвовавший в создании картин «Тренировочный день», «Форсаж», «Патруль» и «Ярость», и Нил Ахерн-младший, благодаря которому свет увидел сериал «Побег». Режиссерами стали Дэвид Эйр, Милан Чейлов и Крис Грисмер.