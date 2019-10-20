Москва, , 11:55 — REGNUM 25 октября в залах Российской академии художеств откроется выставка произведений заслуженного художника Северной Осетии Алании, заслуженного художника России, члена-корреспондента РАХ Юрия Абисалова «Дом, в котором я живу…». Об этом сообщает портал ArtTube.

В московской экспозиции представлено 25 живописных работ автора, выполненных в последние годы его творчества. По мнению специалистов, авторский стиль Абисалова представляет собой своеобразный художественный феномен в искусстве современной Осетии.

Как указывает портал Артмосковия, Юрий Абисалов развивает национальные художественные традиции, и работает в различных жанрах, но особого внимания заслуживают его многофигурные тематические композиции. Произведения художника пользуются признанием в профессиональной среде, а также неизменно вызывают широкий зрительский интерес и не раз отмечались дипломами и почетными наградами. В 2012 году автор стал лауреатом Государственной премии им. Коста Хетагурова в области искусства.