Штат Калифорния, США, , 11:49 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании Showtime объявило о том, что к актерскому составу сериала «Ваша честь» присоединились Тони Кёрран, получивший признание благодаря «Гладиатор», «Перл-Харбор», «13-й воин», «Доктор Кто» и «Сыны анархии», Ламар Джонсон, сыгравший в «Копы-новобранцы», «В надежде на спасение» и «Тайные связи», а также Кит Мачекатьянга и Бенжамин Флорес-младший.

По сообщению американской новостной службы DeadlineHollywood, сюжет криминальной драмы вращается вокруг сына успешного и авторитетного судьи, которому не повезло сбить на автомобиле отпрыска главы мафиозного мира Нового Орлеана. Неудачная цепь событий вовлекает героя и его семью в криминальные круги, полные жестокости, лжи и коварства.

В качестве шоураннера выступил Питер Моффат, подаривший миру «Хокинг», «Эйнштейн и Эддингтон», «Однаждый ночью» и «Шекспир на новый лад». Команду исполнительных продюсеров возглавили Лиц Глоцер, участвовавшая в создании картин «Побег из Шоушенка», «Перелом», «Мгла» и «Перед полуночью», и Джеймс Дегус, благодаря которому свет увидел сериал «Подлый Пит». Режиссером стал Эдвард Бергер.