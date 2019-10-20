Москва, , 11:16 — REGNUM В центре культуры «Меридиан» в Москве проходит фотовыставка «Из истории московских театров». Экспозиция подготовлена Главным архивным управлением города Москвы по материалам Архивного фонда столицы. Об этом сообщает официальный сайт центра.

Материалы выставки иллюстрируют разные этапы становления и развития знаменитых московских театров: Большого и Малого театров, Московского Художественного общедоступного театра (современный МХАТ), рассказывают о первых частных театральных труппах и театрах.

В экспозиции также представлены документы о деятельности фронтового театра и театральных фронтовых бригад. Интерес представляют и материалы, отражающие зарождение советского театра и развитие новых традиций.

Выставка продлится до 10 ноября 2019 года.