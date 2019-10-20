Иннополис, Татария, , 11:00 — REGNUM С 24 по 26 октября в самом молодом и технологичном городе России, Иннополисе в Татарии, будет проходить Вторая Российская молодежная архитектурная биеннале. По замыслу куратора, известного архитектора Сергея Чобана, форум дает возможность молодым специалистам реализовать уникальные и современные проекты по всей России и выстроить коммуникацию с региональными властями.

В этом году на отборочный этап заявились 739 участников из 6 стран и 53 городов. В список 30 финалистов вошли молодые специалисты до 35 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Лондона, Майами, Дели, Пекина и Пизы.

Тема этого года — вторая жизнь промышленных пространств. Молодые архитекторы разработают проекты ревитализации территорий завода «Сантехприбор» и портового элеватора, расположенных в Казани. «Сантехприбор» находится в бывшем производственном квартале. Сейчас площади завода пустуют, несмотря на перспективное расположение в непосредственной близости к центру города. Фасад одного из его корпусов является объектом культурного наследия. Казанский портовый элеватор расположен почти в центре, рядом с Речным портом, и может стать еще одним важным местом на карте города. Конкурсные объекты были поделены между финалистами с помощью жеребьевки.

«Актуальность темы промышленных построек, не использующихся по назначению, сложно переоценить: практически каждый российский город сегодня сталкивается с необходимостью их переосмысления. От того, какие именно стратегии используются по отношению к бывшим промышленным территориям, во многом зависит и облик мегаполиса, и уровень его комфортности как для местных жителей, так и для туристов. На повестке дня — понимание ценности каждой такой постройки. Это и есть экологическое сознание, связанное с желанием сохранить материальные, энергетические и трудовые ресурсы, и сформировать его предстоит именно молодому поколению архитекторов России», — отметил куратор молодежной архитектурной биеннале Сергей Чобан.

В этом году будет четыре призера — жюри выберет два лучших проекта каждого из объектов, распределив между ними первое и второе места. Вместе с председателем жюри Сергеем Чобаном работы участников оценят: Михаил Ридайк, основатель и партнер бюро Neutelings Riedijk Architects и профессор Делфтского технического университета (Нидерланды); Филипп Юань, сопредседатель Центра технологий искусственной среды Вашингтонского университета, директор академического комитета шанхайского технологического центра инженерии цифрового конструирования (Китай); Кристин Файрайз, куратор и соучредитель независимой архитектурной галереи Aedes Architecture Forum в Берлине, член жюри Притцкеровской премии. Также в жюри войдут победители первого смотра — Михаил Бейлин и Даниил Никишин, Надежда Коренева, Олег Манов.

В рамках биеннале пройдет трехдневная деловая программа с лекциями, презентациями и дискуссиями, главными темами которых станут проблематика редевелопмента промышленных пространств, механизмы продвижения молодых архитекторов в профессиональном сообществе и образование в сфере архитектуры.

Кроме основного конкурса, в этом году впервые состоится и архитектурно-художественный конкурс для учащихся российских школ (9 и 10 классы). Юные участники должны представить собственный архитектурный проект, иллюстрирующий комфортное, функциональное и визуально привлекательное образовательное учреждение — школу или колледж. 10 лучших проектов будут представлены в рамках отдельной экспозиции биеннале. Из них жюри выберет двух победителей, которые поедут в образовательный тур в Берлин.

В 2020 году проекты финалистов Второй Российской молодежной архитектурной биеннале будут представлены в Aedes Architecture Forum в Берлине — первой независимой архитектурной галерее Европы, где экспонируют работы профессионалов современной архитектуры и городского дизайна.