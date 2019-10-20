Штат Калифорния, США, , 10:42 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании HBO объявило о том, что к актерскому составу мини-сериала «Станция одиннадцать» присоединились Маккензи Дэвис, получившая признание благодаря «Марсианин», «Бегущий по лезвию 2049», «Черное зеркало» и «Остановись и гори», и Химеш Патель, сыгравший в «Вчера».

Сюжет постапокалиптической драмы основан на одноименном романе Эмили Сент-Джон Мандел и вращается вокруг группы людей, переживших эпидемию смертельного вируса, выкосившего большую часть человечества. Теперь героям предстоит отстраивать мир заново, пытаясь сохранить лучшее что в нем осталось.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, в качестве шоураннера выступил Патрик Сомервилль, подаривший миру сериалы «24 часа: Проживи еще один день», «Оставленные» и «Маньяк». Команду режиссеров возглавил Хиро Мурай, участвовавший в создании картин «Атланта», «Легион» и «Снегопад».