Санкт-Петербург, , 10:31 — REGNUM С 19 октября по 2 ноября в Санкт-Петербургской консерватории будет проходить «Международная неделя консерваторий». XIX фестиваль открылся 19 октября в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии гала-концертом коллективов из пяти высших музыкальных учреждений России, стран Балтии и Великобритании. Всего же в форуме принимают участие представители 18 высших школ 16 государств.

Традиционно Неделя состоит не только из концертов, но и из мастер-классов ведущих дирижеров и исполнителей. В программе смотра — симфонические, хоровые, камерные произведения, музыка для органа, а также джаз, этно и другие современные направления.

Критики выделяют выступления фольклорного ансамбля «Шогаки Ереванской консерватория имени Комитаса, камерного оркестра «Академия Балтика», сформированного из музыкантов трех прибалтийских республик, премьеру кантаты «Призрак» Станислава Монюшко на стихи Адама Мицкевича в исполнении солистов Национальной оперы Варшавы и Камерного оркестра Санкт-Петербургской консерватории.

За время проведения фестиваля в Санкт-Петербурге свое мастерство продемонстрировали 280 высших музыкальных школ музыки мира.