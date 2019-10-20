Штат Калифорния, США, , 09:24 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании Apple TV объявило о том, что к актерскому составу сериала «Ради всего человечества» присоединились Соня Уолгер, получившая признание благодаря «В поисках Джона Гиссинга», «Вспомни, что будет», «Общее дело», «Остаться в живых» и «Чисто английские убийства», и Крис Маршалл, сыгравшая в «Как я встретил вашу маму», «Это мы», «Мыслить как преступник» и «Адам портит все».Сюжет фантастической драмы вращается вокруг альтернативной реальности, где гонка за космос между Советским Союзом и Соединенными Штатами не закончилась, а во всю продолжается. Героям придется использовать все свои навыки и знания для того, чтобы их страна не отстала от соперника.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Кристофер Бауэр, известный по «Путь домой», «Бернард и Дорис», «Без изъяна», «Адвокат дьявола» и «Без лица», Ной Харпстер, знакомый зрителям по картинам «Очевидное», «Анатомия страсти», «Блудливая Калифорния» и «Кукольный дом», и Ник Торен.

В качестве шоураннеров выступили Рональд Д. Мур, подаривший миру «Звездный крейсер Галактика: Лезвие» и «Звездный путь: Первый контакт», и Н. Битти Рапапорт. Команду исполнительных продюсеров возглавили Стив Остер, участвовавший в создании картин «Гримм», «Карнавал», «Звездный путь: Дальний космос 9» и «Плащ» Работу над сценарием вел Бен Недиви. Режиссерами стали Мира Менон, Аллен Култер и Джон Дал.