Гавана, , 07:57 — REGNUM Первый секретарь Коммунистической партии Кубы, бывший глава государства Рауль Кастро (2008−2018) и президент Мигель Диас-Канель посетили похороны всемирно признанной балерины Алисии Алонсо, скончавшейся 17 октября. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Вместе с Кастро и Диасом-Канелем с примой пришли проститься председатель парламента Кубы Эстебан Ласо, министр культуры Альпидио Алонсо и Второй секретарь Центрального комитета Компартии Хосе Мачадо.

Алисия Алонсо училась танцу у ведущих артистов балета, русских эмигрантов Александры Фёдоровой и Михаила Фокина.

В 1948 году Алонсо основала Национальный балет Кубы, руководителем которого являлась до самой смерти.

Мировую славу ей принесли главные роли в постановках «Жизель» и «Кармен-сюита».

В 2000 году Алонсо была удостоена высшей государственной награды Республики Куба — Ордена Хосе Марти.