Пермь, , 19:25 — REGNUM В Пермском театре «У Моста» был показан спектакль по пьесе Мартина МакДонаха «Безрукий из Спокэна» с участием приглашенных артистов, об этом 19 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Федотов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В проекте приняли участие актеры театра и кино из Москвы — заслуженный артист России из «Сатирикона» Владимир Большов, актер театра Романа Виктюка — Иван Иванович, а также артисты Илья Глинников и Ярослава Славская.

После того, как спектакль посмотрел пермский зритель, он будет представлен и столичной публике.

Творчество ирландского драматурга и кинорежиссера получило широкое распространение в России. Пермский театр «У Моста» первым открыл его творчество для нашей страны, поставив в 2003 году спектакль по пьесе «Сиротливый Запад».

«Сейчас очень много ставят Макдонаха и главная проблема в том, что театры берут из него самое жесткое, самое грубое, а Макдонах совсем другой, он человечный», — отметил художественный руководитель театра Сергей Федотов.

Как сообщало ИА REGNUM, постановки Пермского театра «У Моста» по произведениям МакДонаха пользуются широкой популярностью у экспертов исследующих творчество ирландского драматурга. Театр по праву считается главным специалистом по МакДонаху в России, за постановку пьесы «Калека с острова Инишман» театр удостоился премии «Золотая маска».

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