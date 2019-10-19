Москва, , 19:10 — REGNUM Известная телеведущая Регина Тодоренко вернется в шоу «Орел и решка», об этом 19 октября сообщает ТАСС.

Тодоренко появится на экранах в следующем сезоне шоу, которое будет сниматься в 2020 году. Партнер телеведущей по съемочной площадке пока не раскрывается.

Кроме того, в эфир телеканала «Пятница!», на котором демонстрируется передача, также будут выходить выпуски с ведущими Анастасией Ивлеевой и Андреем Бедняковым

Как сообщало ИА REGNUM, суть передачи заключается в том, что одному из ведущих, выбранному по жребию, предлагается прожить в стране на $100, другой не ограничен в расходе средств.

Читайте ранее в этом сюжете: Константин Меладзе назвал песню, вызывающую у него аллергию