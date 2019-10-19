Вашингтон, , 18:54 — REGNUM Картина культового кинорежиссера Квентиана Тарантино «Однажды… в Голливуде» снята с проката в КНР, об этом 18 октября сообщает издание Variety со ссылкой на источник.

Причиной подобного решения, по версии издания, стала сцена в которой представлен известный актер Брюс Ли. Официальная причина запрета на показ ленты, не сообщается.

Как сообщает источник, на фильм была подана жалоба со стороны дочери мастера боевых искусств. Многие поклонники Брюса Ли отметили, что их кумир изображен в ленте не с самой лучшей стороны.

Напомним, фильмы Квентина Тарантино обычно не выходят в китайский прокат, исключение составил фильм «Джанго освобожденный», однако и он вышел в усеченном виде — из ленты вырезали некоторые сцены, изображающие насилие.

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