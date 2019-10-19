Вашингтон, , 17:57 — REGNUM Легендарный музыкант, барабанщик группы Queen Роджер Тейлор высказал мнение относительно критики в адрес картины «Богемская рапсодия», об этом сообщает издание NME.

Барабанщик группы Queen Роджер Тейлор Pexels.com

«Негативные отзывы как правило говорят об успешности картины. Я думаю, что простые люди понимают больше кинокритиков, которые смотрят по 40 фильмов в день и давно не получают от этого радости», — отметил музыкант.

Коллега Тейлора по культовому музыкальному коллективу, гитарист Брайан Мэй назвал реакцию критиков на фильм, заработавший свыше $1 млрд в прокате — «тревожной».

Как сообщало ИА REGNUM, фильм «Богемская рапсодия» посвящен группе Queen и ее лидеру Фредди Меркьюри. Авторы картины предпочли сосредоточить внимание на гомосексуальной ориентации певца, на его увлечении алкоголем и наркотиками, а не на творчестве, что и стало, отчасти, причиной негативной реакции со стороны критиков.

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