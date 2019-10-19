Москва, , 17:42 — REGNUM Голливудская киностудия Paramount Pictures займется прокатом фильма «321-я сибирская», об этом рассказал режиссер фильма Солбон Лыгдэнов в видеообращении, опубликованном на официальной странице картины в социальной сети «ВКонтакте».

"Все уже заждались. Мы и сами очень хотим показать всему миру картину. Съемки уже закончились. Был проделан огромнейший труд, — отметил автор фильма, рассказывая о предложенном сотрудничестве. — Неожиданно для нас нашу работу увидели наши коллеги, специалисты из самого настоящего Голливуда».

Команда, создавшая фильм «321-я сибирская», приняла предложение зарубежных коллег. Лыгдэнов подчеркнул, что голливудские эксперты не будут корректировать содержательную часть фильма, а займутся лишь технической стороной.

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