Гавайи, США, , 16:50 — REGNUM Популярная американская певица Кэти Перри выпустила новую песню и клип «Harleys In Hawaii». В ролике певица рассекает по курорту вместе с другими байкерами, пьет коктейли, поет в караоке баре и плавает в море прямо в платье.

По информации российского новостного агентства InterMedia, клип был снят на Гавайских островах студией Manson, соавторами песни стали Чарли Пут, Йохан Карлссон и Джейкоб Кашер Хиндлин.

Ранее в этом году исполнительница выпустила еще два трека — «Small Talk» и «Never Really Over». Помимо этого, она приняла участие в клипе немецкого диджея и музыкального продюсера Zedd «365».