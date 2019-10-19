Вашингтон, , 16:44 — REGNUM Четвертый фильм о приключениях героя киновселенной Marvel Тора находится на ранней стадии разработки, об этом 19 октября сообщает издание Yahoo! Entertainment.

Режиссером ленты вновь выступил Тайка Вайтити, главный вопрос который ему задают — останется ли Тор в образе, представленном в фильме «Мстители: Финал»?

Режиссер в комментарии изданию пока не подтвердил данную информацию, однако сказал, что данный вопрос активно обсуждается, но руководство кинокомпании пока не приняло окончательного решения на сей счет.

Как сообщало ИА REGNUM, в финальном эпизоде «Мстителей» герой Криса Хемсворта предстал в образе пивного алкоголика — он заметно располнел, а также запустил свой внешний вид, тем не менее не утратил суперспособности.

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