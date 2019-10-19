Москва, , 16:08 — REGNUM 7 ноября 2019 года на сцене Государственного Кремлевского дворца российский и украинский исполнитель Сергей Куприк проведет праздничный концерт. Певцу исполняется 46 лет.

Поздравить экс-солиста группы «Лесоповал» придут Михаил Шуфутинский, Александр Буйнов, Александр Маршал, Денис Майданов, Марина Девятова и Гарик Кричевский.

По информации российского новостного агентства InterMedia, программа концерта будет называться «Россия — Родина моя». Организаторы мероприятия сообщают, что в репертуар войдут хиты разных лет насыщенной карьеры артиста. Стоит отметить, что в прошлом году он отметил 25-летие своей творческой деятельности.