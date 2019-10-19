Москва, , 15:33 — REGNUM На Тверском бульваре, любимом месте прогулок москвичей, открылась выставка замечательного российского мастера фотографии Александра Львова «Русские сезоны. Соловки». Об этом сообщается на сайте одного из организаторов экспозиции — Общественной палаты РФ.

Михаил Нестеров. Соловки. 1917

В уличной выставке представлено 64 произведения, на которых запечатлена удивительная по красоте и величию северная природа, архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря, бытовые сцены жизни региона.

«Здесь нет лишь самоуспокоения и душевной лени, но есть неизменное ощущение сурового величия, жертвенного подвига, присутствия Бога…» — цитирует слова Александра Львова на открытии экспозиции РИА Новости.