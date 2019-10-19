Нижний Новгород, , 14:53 — REGNUM В Нижнем Новгороде с 26 по 30 октября пройдет III благотворительный кинофестиваль «Детский КиноМай». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Нижегородской области.

Площадками кинофестиваля станут: кинотеатры «Орленок», «Зарница», «Буревестник», областная детская библиотека, Театр кукол, центр народного творчества, музыкальное училище имени М.А.Балакирева.

В рамках конкурсной програмы фестиваля будут показаны не только детские, но и фильмы для юношеской и семейной аудитории. В основе кинокартин лежат истории детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, будь то Великая Отечественная война или поиски своего дома в большом городе.

В дни кинофорума также состоятся поездки в детские дома, будет оказана адресная материальная помощь четырем детским социальным учреждениям Нижегородской области.

Как сообщало ИА REGNUM, с 14 октября в Нижнем Новгороде проходил Международный театральный фестиваль имени Максима Горького «В начале веков. XX. XXI». Первые три дня были посвящены исключительно творчеству знаменитого пролетарского писателя, поэта и драматурга Максима Горького (Алексея Пешкова), уроженца Нижегородской губернии. Всего же на суд публики представили 17 постановок 16 трупп из России, Сербии, Германии, Грузии и Южной Кореи.