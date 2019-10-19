Москва, , 14:50 — REGNUM 22 октября в арт-пространстве VLADEY в Москве состоится открытие персональной выставки одного из самых заметных современных российских художников Виктора Алимпиева. Об этом сообщает официальный Инстаграм-канал пространства.

Виктор Алимпиев родился в Москве, учился в Художественном училище 1905 года, прошёл курс «Новые стратегии современного искусства» при Институте проблем современного искусства в Москве, а также курс Академии искусств Валанд при Гётеборгском университете в Швеции.

Виктора Алимпиеваработает с видео и живописью. Он — участник Manifesta, Берлинской биеннале, Венецианской биеннале. В 2005 г. Tate Modern было приобретено видео «Sweet Nightingale» (Лондон, Великобритания), в 2007 году Центр Помпиду включил в своё собрание видео «My Breath» (Париж, Франция).