Москва, , 14:38 — REGNUM 25 октября на новой выставке Музея AZ «Жизнь и приключения Анатолия Зверева» представят более 250 графических и живописных работ легендарного художника из коллекции Димитрия Апазидиса. Об этом сообщает портал ArtTube.

Анатолий Зверев за недолгие 55 лет своей жизни оставил огромное художественное наследие. Пабло Пикассо называл его «лучшим русским рисовальщиком», Жан Кокто говорил: «Зверев один прошел весь путь западной живописи — от раннего Пикассо до наших дней». Сегодня работы Анатолия Зверева находятся в лучших музеях мира — от Третьяковской галереи до Музея современного искусства в Нью-Йорке.

На выставке покажут серию пейзажей, серию жанровых зарисовок из жизни парка Сокольники, впервые будут представлены зверевские иллюстрации к романам Ильфа и Петрова «12 стульев» и «Золотой теленок», и портреты — близкий круг — семья коллекционера и семья художника.

Выставка продлится до 22 марта 2020 года.