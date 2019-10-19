Штат Калифорния, США, , 14:35 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании ABC объявило о том, что состоялась премьера сериала «В поисках Аляски». Сюжет драмы вращается вокруг романтичного подростка, очень интересующегося предсмертными словами великих людей. Одна из таких цитат сподвигла его поступить в школу-пансионат для того, чтобы лучше прочувствовать жизнь и то, что ее наполняет. Здесь герой влюбляется в девушку по имени Аляска, которая затем внезапно исчезает. Теперь юноша должен отправиться на поиски своей возлюбленной.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Кристин Фросет, известная по «За пропастью во ржи», «Правда о деле Гарри Квеберта», «Общество», «Отлив» и «Добыча», Рон Сепас Джонс, знакомый зрителям по картинам «Через Вселенную», «Его игра», «Заплатить сполна» и «Сладкий и гадкий», обладатель премии Марчелло Мастрояни Чарли Пламмер, снявшийся в «Подпольная империя» и «В поле зрения», Дензель Лав, сыгравший в «Люцифер», «Империя» и «Полиция Чикаго», и Тимоти С. Саймонс.

В качестве шоураннеров выступили Джош Шварц, подаривший миру сериалы «Чак» и «Сплетница», и Стефани Сэвадж. Команду исполнительных продюсеров возглавили Исаак Клауснер, участвовавший в создании картин «Виноваты звезды», «С любовью, Саймон», «Сама жизнь» и «Человек на Луне», и Киган Даунс, благодаря которому свет увидел сериал «Мыслить, как преступник». Работу над сценарием вела Лейла Герштейн. Режиссерами стали Рашаад Эрнесто Грин, Бретт Хейли и Сара Адин.