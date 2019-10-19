Штат Калифорния, США, , 14:15 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании Disney Channel объявило о том, что состоялась сериал «Дом Рейвен» продлен на четвертый сезон. Сюжет комедии вращается вокруг чернокожей матери одиночки, воспитывающей двоих подростков. Кроме того, женщина обладает уникальным даром предвидения, который унаследовали и ее дети.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Аннелиза ван дер Пол, известная по «Пять свадеб», «Кошки танцуют на Юпитере», «Желание волшебника», «Секс по дружбе» и «Вампирский засос», Иссак Райан Браун, знакомый зрителям по картинам «Как избежать наказания за убийство», «Адам портит все», «Коварные горничные» и «Новичок», а также Донован Уитфилд и Джейсон Мэйбаум.

В качестве шоураннера выступил Джед Элинофф, подаривший миру сериалы «Скуби-Ду! Истории летнего лагеря» и «Скуби-Ду! Корпорация «Загадка». Команду исполнительных продюсеров возглавили Пол Ф. Чианкарелли, участвовавший в создании картин «8 простых правил для круга моей дочери-подростка», «Ох, уж этот папа», «Рабочий класс» и «Фредди», и Джули Тутси, благодаря которому свет увидел сериал «Моя жена и дети». Режиссерами стали Леонард Р. Гарнер-младший, Эрик Дин Ситон и Тревор Киршнер.