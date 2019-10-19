Санкт-Петербург, , 14:12 — REGNUM 19 октября в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге открывается выставка «По решению Реввоенсовета. К 100-летию создания войск связи Красной Армии».20 октября отмечается День образования войск связи. В 1919 году по приказу Реввоенсовета Советской Республики был создан самостоятельный центральный орган по руководству военной связью. Появился отдельный род войск — войска связи. В экспозиции представлены уникальные образцы средств связи, сохранившиеся с 20-х годов прошлого века — телефонные и телеграфные аппараты, а также коммутаторы, которые достались большевикам от царской армии. Новые средства связи, разработанные в начале 1920-х годов, также демонстрируются на выставке. Посетители выставки также смогут познакомиться с уникальными фотографиями, сделанными с 1918 по 1921 год, многие их которых никогда ранее не экспонировались.