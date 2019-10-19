Москва, , 14:02 — REGNUM Американская металл-группа King 810 впервые приедет в Россию в конце осени. 27 ноября они выступят в питерском клубе Mod, а 28 ноября исполнители выступят в Москве в клубе Aglomerat. Организатором выступления является концертное агентство Spika.

Сама группа официально была создана только в 2007, хотя раньше исполнители выступали вместе с группой King. Число 810 является кодом города Флинт в штате Мичиган, откуда родом исполнители.

По информации российского новостного агентства InterMedia, группа выпустила три студийных альбома, последний из которых вышел в январе 2019 года. Первым же независимым релизом коллектива стал мини-альбом, который получил название «Midwest Monsters», и вышел в 2012 году.