Нью-Йорк, США, , 13:53 — REGNUM Известный американский рэпер Tekashi 6ix9ine, который также известен под псевдонимом Tekashi 69, станет главным героем документального мини-сериала от кинокомпании Showtime Documentary Films.

В сериале будет всего три серии, в которых будет рассказано о том, как простой сотрудник магазина по имени Даниэль Эрнандес (сам исполнитель) превратился в суперзвезду с множеством хитов и миллионами прослушиваний на различных стриминговых сервисах. Также сериал расскажет о связях исполнителя с уличными бандами, с которыми он поддерживал отношения, как рэпер сам утверждает «для имиджа».

По информации российского новостного агентства InterMedia, исполнительным продюсером данного проекта выступит Брайан Грейзер. Даты премьеры пока не были объявлены.

Стоит напомнить, что в 2018 году рэпер имел проблемы с законом. Правоохранительные органы обвиняют его в связях с бандой Nine Trey Gangster Bloods, незаконном хранении оружия, и преступлениях, связанных с оборотом наркотиков.