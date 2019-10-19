Хельсинки, , 13:48 — REGNUM Финская симфоник-метал-группа «Nightwish» возвращается в Россию с программой концертов в Москве и Санкт-Петербурге. 26 мая коллектив выступит в Северной столице на сцене клуба «А2 Green Concert», а 27 мая выступление пройдет в московском Крокус Сити Холл.

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В рамках своего тура одна из самых влиятельных групп в своем жанре также посетит Беларусь, концерт в минском клубе Falcon состоится 31 мая.

По информации российского новостного агентства InterMedia, музыканты приедут в Россию с новым альбомом, детали которого пока не разглашаются. Стоит отметить, что объявлен специальный гость тура — им станет группа «Beast in Black».

Характерной чертой творчества коллектива является сочетание академического женского вокала с тяжелой рок-музыкой, что и сделало их узнаваемыми. Второй студийный альбом «Oceanborn» получил платиновый статус, а «Wishmaster», третья студийная пластинка, был назван альбомом года по версии журнала Rock Hard.