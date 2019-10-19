Штат Калифорния, США, , 13:44 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании ABC объявило о том, что состоялась премьера сериала «Жизнь с самим собой». Сюжет фантастической комедии вращается вокруг обычного мужчины по имени Майлз, который согласился принять участие в научном эксперименте по клонированию человека. Теперь ему в прямом смысле нужно научиться ладить с самим собой.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Пол Радд, известный по «Правила виноделов», «Человек-муравей», «Бестолковые», «Хорошо быть тихоней» и «Друзья», Алиа Шокат, знакомая зрителям по картинам «Руби Спаркс», «Ранэвэйс», «Три короля» и «Задержка в развитии», Десмин Боргес, снявшийся в «Ты — воплощение порока» и «Касл», Карен Питтман, сыгравшая в «Хоть раз в жизни», «Прошлой ночью в Нью-Йорке» и «Карточный домик», и Эйслинг Беа.

В качестве шоураннера выступил Тимоти Гринберг, подаривший миру сериалы «В объезд» и «Уайат Сенак разрулит». Команду исполнительных продюсеров возглавили Энтони Брегман, участвовавший в создании картин «Синг Стрит», «Вечное сияние чистого разума», «Хоть раз в жизни» и «Ледяной ветер», и Карл Франкенфилд, благодаря которому свет увидел сериал «Юная». Режиссерами стали Джонатан Дэйтон и Валери Фэрис.