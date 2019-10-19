Москва, , 13:41 — REGNUM Министр культуры РФ Владимир Мединский во время общения с журналистами заявил, что недобросовестные кинокомпании должны Минкульту и Фонду кино порядка 300−400 млн рублей. Об этом сообщает интернет-портал ПрофиСинема.

Мединский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Министр культуры отметил, что в ходе судебных разбирательств кинокомпании вернули в бюджет около 700 млн рублей, но Минкульту и Фонду кино ещё не вернули около 300−400 млн рублей.

Мединский отметил, Министерство культуры работает в тесном контакте с Генеральной прокуратурой РФ, и рано или поздно все виновные в получении денег и их нецелевой трате понесут ответственность.