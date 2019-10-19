Москва, , 13:34 — REGNUM 23 октября в 11:00 в ТАСС пройдет пресс-конференция, посвященная началу очередного сезона Всероссийского литературного конкурса для подростков «Класс!». Об этом сообщает Литературная газета.

Целью проекта является выявление и поддержка юных авторов, пишущих художественную прозу. На конкурс приглашаются школьники 8−11 классов. Ребятам предлагается написать небольшой рассказ на одну из пяти тем, предложенных членами жюри, которые будут определены в ходе пресс-конференции методом жеребьевки.

В жюри премии вошли известные филологи и литераторы: Эдуард Веркин, Ольга Славникова, Марина Степнова, Олег Щвец, Дмитрий Быков. Возглавила комитет жюри Майя Кучерская.