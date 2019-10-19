Лондон, , 13:21 — REGNUM Онлайн-магазин Gross Domestic Product (валовой внутренний продукт), открытый выдающимся андерграундным художником стрит-арта Бэнкси, начал прием заявок на приобретение работ. Об этом сообщает официальный сайт магазина.

На сайте объясняется, что приобрести работы можно только при предварительной регистрации до 28 октября. Далее система самостоятельно отберет покупателя случайным образом. Избранному клиенту предложат работу знаменитого художника по цене многократно ниже рыночной.

В процессе регистрации потенциальным покупателям необходимо ответить на вопрос «Имеет ли искусство значение?» Ответ не должен быть длиннее 50 слов. Художник также отметил, что для производства продуктов магазин использует исключительно перерабатываемые материалы.