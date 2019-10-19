Штат Калифорния, США, , 13:18 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании ABC объявило о том, что к актерскому составу сериала «Анатомия страсти» присоединился Ричард Флуд, получивший признание благодаря «Пересекая черту», «Бесстыжие» и «Титаник: Кровь и сталь». Сюжет романтической драмы вращается вокруг жизни обычной больницы в городе Сиэтл, сотрудники которой помимо осуществления врачебной практики успевают заводить служебные романы, хранить свои и раскрывать чужие тайны.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Джастин Чэмбер, знакомый зрителю по таким сериалам как «Детектив Раш» и «Частная практика», Шандра Уилсон, сыгравшая в «Секс в большом городе», «Клан сопрано» и «Фостеры», Джеймс Пикенс-младший, получивший признание благодаря кинокартинам «Спящие», «8» и «Иллюзия убийтсва», а также Эллен Помпео, Кевин МакКидд, Патрик Дэмпси и Сара Рамирес.

Шоураннером осталась Шонда Раймс, подарившая миру такие сериалы как «Как избежать наказания за убийство» и «Без координат». Исполнительными продюсерами стали Криста Верноф, Дебби Аллен, Фред Айнесман, Энди Ризер и Мег Маринис.