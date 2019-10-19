Москва, , 13:16 — REGNUM В московском парке Зарядье 10 ноября откроется одиннадцатый международный виолончельный фестиваль Vivacello, на котором выступят такие выдающиеся музыканты, как Нарек Ахназарян (Армения), Данжуло Ишизака (Германия), Клаудио Бохоркес (Германия) и Александр Князев. В рамках форума, по традиции состоятся концерты художественного руководителя фестиваля, заслуженного артиста России Бориса Андрианова.

Сообщается, что концерты этого фестиваля станут частью программы Года музыки Великобритании и России: на сцену выйдут знаменитые британские виолончелисты разных поколений. Например, 12 и 13 ноября в Зарядье выступит Гай Джонстон — один из наиболее значимых британских музыкантов в этом жанре, преподающий в Королевской академии музыки в Лондоне и выступающий с концертами по всему миру. Стоит отметить, что в 19 лет он победил в национальном телеконкурсе BBC Young Musician, а год спустя был награжден премией Classic Brit Awards.

По информации российского журнала «Музыкальная жизнь», 12 ноября во флигеле «Руина» Музея архитектуры имени Щусева пройдет концерт под названием «Мастер и музы: виолончели Джебрана Якуба». Этого мастера, художника и ювелира называют «Страдивари наших дней», ведь его инструменты на международных конкурсах неоднократно признавались лучшими по звуку.

16 ноября состоится кроссовер-концерт британской виолончелистки Ширли Смарт, которая выступит на сцене вместе со своей группой, после чего состоится выступление Аянны Виттер-Джонсон, певицы, виолончелистки и композитора. Заключительный концерт фестиваля пройдет 20 ноября в Концертном зале Чайковского