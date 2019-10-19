Лондон, , 13:08 — REGNUM Британский певец и актер Робби Уильямс анонсировал выход своего нового альбома, презентация которого пройдет 16 декабря на стадионе «Уэмбли». Это будет первая рождественская пластинка исполнителя, называется она «The Christmas Present».

Робби Уильямс Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сообщается, что альбом будет состоять из двух дисков — «Christmas Past» и «Christmas Future». Они будут включать оригинальные треки и праздничные каверы исполнителя. Помимо этого, к участию будут привлечены и другие исполнители, чьи имена пока не разглашаются.

По информации российского новостного агентства InterMedia, релиз пластинки состоится 22 ноября 2019 года.

Новый альбом будет доступен на CD, виниле и кассетах.