Санкт-Петербург, , 13:06 — REGNUM 18 октября Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме в Санкт-Петербурге открывается выставка Виктора Борисова «Беседа с ангелом».Посетители увидят серию новых графических работ художника, в котором есть отсылка к монументальным фигурам из предыдущего его цикла «Свободное движение». Но, как отмечают организаторы экспозиции, теперь Борисова интересует не столько существование тела в пространстве, сколько движения души. На картинах зачастую рядом с персонажем появляется его двойник. Двойственность часто символизирует и симметрию, и противостояние сил. Этот дуализм зритель может анализировать в работе «Диалог с самим собой» или в картине «Любви земной».Работы Виктора Борисова хранятся в Русском музее, в Музее городской скульптуры, в частных коллекциях России, Франции, Германии, Австрии, Канады, Кореи, Кувейта, Финляндии, Швеции, США, Турции.