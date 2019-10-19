Печора, Коми, , 12:59 — REGNUM Знаменитый российский эстрадный певец Филипп Киркоров выступил в городе Печора. После концерта любимому исполнителю одному артисту России вручили огромную рыбину вместо букета. О таком подарке артист рассказал своим подписчикам в социальной сети инстаграм.

«Шоу состоялось вопреки здравому смыслу», — отметил он.

По информации российского новостного агентства InterMedia, Киркоров выразил отдельную благодарность главе муниципального района «Печора» Наталье Николаевне Паншиой за невероятный прием, внимание и памятный необычный подарок — семгу.

«Это действительно необычно и очень ценно», — добавил исполнитель.