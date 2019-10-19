Москва, , 12:44 — REGNUM 28 октября легендарный квартет Pago Libre выступит в малом зале московского концертного комплекса Зарядье. В основе творчества коллектива всегда была импровизация, которая вытекает из различных музыкальных и этнических традиций джазовой и классической музыки.

В состав коллектива входят ирландец, два немца и один россиянин — известный валторнист, композитор. аранжировщик Аркадий Шилкопер.

По информации российского новостного агентства InterMedia, наш соотечественник способен играть на валторне, альпийском роге, диджериду и флюгельгорне.

Пианист ирландец Джон Вульф Бреннан называет стиль квартета не импровизационным, а «компровизационным», что подразумевает сочетание импровизации и заранее сочиненной музыки.