Сиэтл, США, , 12:39 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании Amazon Prime Video объявило о том, что состоялась премьера сериала «Современная любовь». Сюжет мелодрамы-антологии вращается вокруг главного в нашей жизни — любви людей друг к другу. Герои каждого эпизода влюбляются, ссорятся, встречаются, расходятся и возвращаются к своим половинам, пытаясь понять, как на самом деле влияет любовь на течение современной жизни.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Оливия Кук, известная по «Я, Эрл и умирающая девушка», «Первому игроку приготовиться», «Сама жизнь» и «Мотель Бейтсов», двукратный лауреат премии «Золотой Глобус» Тина Фей, знакомая зрителям по картинам «Студия 30», «Финес и Ферб» и «Конан», Джулия Гранер, снявшаяся в «Хорошо быть тихоней» и «Озарк», обладательница премии «Оскар» Энн Хэтуэй, сыгравшая в «Интерстеллар», «Отверженные» и «Один день», и София Бутелла.

В качестве шоураннера выступил Джон Карни, подаривший миру сериалы «Синг Стрит» и «Хоть раз в жизни». Режиссерами стали Шэрон Хорган, участвовавшая в создании картин «Смерть супергероя», «Ночные игры», «Представь нас вместе» и «Катастрофа», и Том Холл, благодаря которому свет увидел сериал «Рэд-Рок».