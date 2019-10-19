Москва, , 12:33 — REGNUM Передвижной фестиваль «Culture VR: FR» при поддержке Французского института с 25 октября по 26 ноября проедет по пяти российским городам, чтобы показать российскому зрителю применение новейших технологий виртуальной реальности в кино. Об этом пишет журнал «Сеанс».

Жители Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Самары и Новосибирска смогут увидеть восемь кинокартин с использованием технологий виртуальной реальности. Одним из самых ожидаемых фильмов фестиваля является картина Яна Кунена «— 22.7°C», посвящённый полярной природе в Гренландии.

Самой интересной картиной с визуальной стороны должна стать лента «Обреченные играть» Гордона и Андреса Яраха, которая погрузит зрителя в мир картины Питера Брейгеля-старшего «Детские игры».