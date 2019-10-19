Москва, , 11:24 — REGNUM Историк Павел Полян завершил работу над книгой «Борис Меньшагин: Воспоминания. Письма. Документы». Данная книга является подробным академическим изданием, рассказывающим историю Бориса Меньшагина, бургомистра Смоленска в годы гитлеровской оккупации. Об этом сообщает Новая газета.

Борис Георгиевич Меньшагин (1902−1984) — личность, через судьбу которой можно отследить сложнейшие перипетии советской истории. Адвокат в довоенные годы, он стал бургомистром Смоленска и Бобруйска в годы немецкой оккупации. После войны он был осужден на 25 лет заключения, и смог полностью пережить тюремный срок. Однако, впоследствии его роль в событиях того времени многими исследователями трактовалась и как гуманистическая.

Книга, подготовленная издательством «Нестор-История», уже отправлена в печать и скоро появится в книжных магазинах.