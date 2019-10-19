Москва, , 11:14 — REGNUM 19 октября дизайн-квартал «Флакон» примет первый московский уличный Фестиваль тюркской истории и культуры, который соберет 11 коренных тюркских народов России. Об этом сообщает Официальный сайт Мэра Москвы.

Фестиваль подготовит для посетителей национальные шатры, многочасовой фольклорный концерт, фудкорт с национальной кухней, ярмарку ремесел, мастер-классы по изготовлению музыкальных инструментов, кукол, предметов одежды и украшений, народные игры. Для детей будет работать отдельный шатер с играми и мастер-классами, для детей и взрослых будет организован квест с вручением призов победителям.

Алтайцы, тувинцы, хакасы, якуты, башкиры, чуваши, татары, ногайцы, кумыки, карачаево-балкарцы, крымские татары — в этот день на самой модной московской площадке в «Экшн-парке» соберутся все тюркские народы России.