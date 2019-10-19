Лондон, , 11:07 — REGNUM 17 октября в лондонском арт-пространстве Dray Walk Gallery на бывшем пивоваренном заводе Трумана открылась выставка современного искусства Touch Wood. Об этом сообщает портал INTERIOR.RU.

Доходы от продажи работ пойдут в World Land Trust — международные организации по охране природы. Два куратора проекта Томас Дантони и Клэр Мабан попросили 50 известных художников, дизайнеров и иллюстраторов нарисовать произведение на переработанной древесине.

Автор Counter Print, издавший каталог выставки, Сара Борис: «Эти художники использовали свой навык для создания красивых произведений искусств, отражающих их отношения с природой — обнадеживающие, духовные и поэтические или ностальгические и критические. Коллективная надежда для всех участников заключается в том, что их творения помогают защитить то, что их вдохновляет».

Выставка продлится до 20 октября.