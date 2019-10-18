Лос-Анджелес, США, , 23:56 — REGNUM Компания Viacom Music and Entertainment Group объявила о продаже прав на показ популярного мультсериала «Южный парк» стриминговым сервисам, передаёт 18 октября Bloomberg.

Сумма предполагаемого контракта составляет $500 млн долларов. По информации агентства, интерес к предложению проявили несколько компаний, и победитель тендера может быть объявлен уже в ближайшие дни.

Как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно, что канал Comedy Central подписал контракт с создателями «Южного парка» Треем Паркером и Мэттом Стоуном о продлении шоу ещё на три сезона — до 2023 года.

В настоящее время продолжается премьера 23-го сезона сериала, первая серия которого вышла на экраны 25 сентября.