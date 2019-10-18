Нью-Йорк, США, , 21:47 — REGNUM Звезда сериала «Люцифер» Том Эллис опроверг информацию о том, что его персонаж появится в кроссовере «Кризис на бесконечных землях». Об этом 18 октября сообщил портал Comicbook.

«Хорошо, хорошо, понимаете, вот что происходит… Я уезжаю в Ванкувер на выходные, чтобы навестить своего друга в его день рождения, и вдруг теперь я в другом шоу!», — сообщил Эллис в интервью журналистам, добавив, что появление Люцифера в «Кризисе на бесконечных землях» было бы «практически невозможным».

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Напомним, 12 октября 2019 года в СМИ появилась информация о том, что Том Эллис появится в роли Люцифера в сериале-кроссовере. Некоторые фанаты посчитали это возможным по той причине, что во вселенной DC появляся Песочный человек, комиксы о котором выпускала компания Vertigo, также публиковавшая комиксы о Люцифере (она принадлежит DC, но обычно вселенные Vertigo самостоятельны).

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