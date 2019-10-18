Лос-Анджелес, США, , 21:23 — REGNUM Компания Disney опубликовала информацию о датах выхода серий предстоящего сериала «Мандалорец» по вселенной «Звёздных войн». Об этом 18 октября сообщил портал Comicbook.

Самый первый эпизод шоу выйдет в день запуска потоковой платформы Disney+ — 12 ноября 2019 года. Вторая, третья и четвёртая серии будут выложены на сайте сервиса 15, 22 и 29 ноября соответственно. Эпизоды с пятого по седьмой поклоники «Звёздных войн» смогут посмотреть 6, 13 и 18 декабря, финал первого сезона «Мандалорца» Disney покажет 27 декабря 2019 года.

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Напомним, главную роль в шоу «Мандалорец» исполнит актёр Педро Паскаль, знакомый зрителям по сериалу «Игра престолов». Также в проекте участвуют Джина Карано, Ник Нолти, Джанкарло Эспозито, Карл Уэзерс, Вернер Херцог и другие известные актёры.

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