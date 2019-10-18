Лос-Анджелес, США, , 21:09 — REGNUM Деванда Уайз присоединилась к актёрскому составу фильма «Мир юрского периода 3». Об этом 18 октября сообщил портал Comicbook.

Издание отмечает, что актриса исполнит в предстоящей картине одну из главных ролей. Зрители знают её по таким фильмам и сериалам Netflix, как «Ей нужно это позарез» и «Кто-то великий» (Someone Great).

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Ранее стало известно, что Крис Пратт вернётся в будущей картине к роли Оуэна Грейди, а Брайс Даллас Ховард — к роли Клэр Дэринг. Также в проекте примут участие актёры, снявшиеся в самом первом фильме франшизы: Лора Дерн, Сэм Нилл и Джефф Голдблюм.

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