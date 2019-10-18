Лос-Анджелес, США, , 20:44 — REGNUM Создатель известной серии фильмов «Зловещие мертвецы» Сэм Рэйми выбрал режиссёра, который направит съёмки новой картины франшизы. Об этом 18 октября сообщил портал Screen Rant.

Актёр Брюс Кэмпбелл, сыгравший в картинах Эша Уильямса, рассказал журналистам, что Рэйми принял решение, а также о том, как он может продолжить франшизу без Эша.

«Можно передать это другому идиоту, который попытается помешать зру разрушить мир. Один идиот попытался — он сделал это довольно хорошо. Пришло время позволить другим невинным людям без навыков попытаться спасти мир», — сказал Кэмпбелл, добавив, что у создателей франшизы есть «классная предпосылка» в видео нового режиссёра, которого Сэм Рэйми «выбрал лично».

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Самый первый фильм «Зловещие мертвецы» вышел на большие экраны в 1981 году. В октябре 2015 года на телекале Starz состоялась премьера сериала «Эш против зловещих мертвецов», в котором Брюс Кэмпбелл вернулся к своей роли.

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