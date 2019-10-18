Нью-Йорк, США, , 19:51 — REGNUM Коллекция фильмов анимационной студии Ghibli Хаяо Миядзаки и Исао Такахаты появится в каталоге будущего потокового сервиса HBO Max в 2020 году. Об этом 17 октября сообщил портал Screen Rant.

HBO Max — это будущая служба компании WarnerMedia, запуск которой запланирован на весну 2020 года. Компания подписала соглашение с кинодистрибьютором GKids, благодаря которому поклонники Миядзаки смогут увидеть произведения аниматора на потоковом сервисе.

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Стоит отметить, что совсем недавно, 16 октября 2019 года, СМИ сообщили, что представители GKids отметили: Ghibli не планирует размещать свои анимационные фильмы на потоковых сервисах, таких как Netflix, Apple Movies, Hulu, Amazon Prime и других из-за того, что её руководство слишком ценит те впечатления, которые зрители получают при просмотре фильмов в кинозалах. О причинах, по которым последние действия компании вошли в противоречие с недавними сообщениями представителей GKids не сообщается.

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